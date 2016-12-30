أخبار ليبيا 24 – خاص

توج الإتحاد الفرعي لكرة القدم بمدينة طبرق، فريقي المختار والبطنان بمناسبة حصول المختار على الترتيب الأول في مسابقة الدرجة الثانية والبطنان بالترتيب الأول في مسابقة الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2016 – 2017.

وأقيم حفل التتويج مساء الخميس، بمسرح التعليم في طبرق، بحضور رئيس وأعضاء الإتحاد الفرعي ورؤساء عدد من الأندية ولفيف من لاعبي ومحبي الأندية الرياضية.

ووزع رئيس الإتحاد الفرعي، الكؤوس والقلائد وشهادات التقدير على الفرق الفائزة في ختام الموسم الرياضي.

هذا وتم تكريم العديد من الشخصيات الرياضية والجهات العامة التي ساهمت في إنجاح المسابقات الرياضية .