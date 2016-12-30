أخبار ليبيا 24 – خاص

نجحت إدارة نادي الأخضر، في توقيع عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم .

وقامت الإدارة، بتجديد عقد حارس منتخب ليبيا للشباب رضوان توفيق حسين، ونجحت في تجديد عقد لاعب الفريق احمد جمعة والذي قدم أداء طيب رفقة الفريق خلال الموسم الماضي.

كما جددت إدارة نادي الأخضر، عقود كل من مفتاح الدرسي وعبدالله عبدالرحيم ومحمد الدرسي.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لخوض منافسات الدوري الليبي لكرة القدم للموسم القادم والمنتظر انطلاقة في شهر يناير المقبل .