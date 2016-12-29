أخبار ليبيا 24 – خاص

تفقد وكيل وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة مصباح العوامي، رفقة مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بديوان الصحة محمد التريكي، بعض المرافق الصحية ببلدية ام الرزم ومستشفي التميمي.

والتقي العوامي خلال الجولة التي أجراها على تلك المرافق، مع مدير إدارة الخدمات الصحيه ببلدية ام الرزم مفتاح الكريمي .

وعقب الجولة الميدانية، عُقد اجتماع بالمركز الصحي خليج البمبة لمناقشة جمله من المشاكل الذي تعيق تنفيذ بعض الأعمال ومشكلة نقص الأدوية والمعدات الطبية وأدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط .

وحضر الاجتماع مدير الشؤون الإدارية لقطاع الصحة ام الرزم ومدير الفرع البلدي خليج البمبة ومدير مكتب الضمان ام الرزم، إضافة إلي مدير مكتب الرعاية الصحية ومدراء المراكز الصحية الحسي وخليج البمبو، وبعض الأعيان.