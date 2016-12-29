أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري إن رئيس مصلحة الجمارك المصرية مجدي عبدالعزيز أصدر مذكرة بتجديد صلاحية السير للسيارات الليبية المتواجدة داخل مصر لمدة 6 أشهر

وأضاف الجراري لـ”أخبار ليبيا24″ أن تجديد السيارات وفقا للقرار يتم من جمارك السلوم أو جمارك السيارات في الإسكندرية أو القاهرة وفقاً للشروط المقررة في هذا الخصوص .

وأكد رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة على حسن التعاون من جانب مصلحة الجمارك المصرية لتسهيل حركة السيارات الليبية داخل الأراضي المصرية .

يشار إلى أن هنالك عدة اجتماعات قد عقدت مع مصلحة الجمارك المصرية قد عقدتها الغرفة التجارية الليبية المصرية بخصوص السماح بتجديد صلاحية السير للسيارات الليبية المحجوزة في مصر وممنوعة من التجول كما أن هنالك اتفاقية مسبقة في عام 1990 لتسهيل مرور السيارات بين الحكومتين الليبية المصرية وتيسيراً لليبيين المتواجدين في مصر تم تجديد الصلاحية لمدة 6 أشهر حسب ماجاء في مذكرة مصلحة الجمارك المصرية .