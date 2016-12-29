أخبار ليبيا 24 – خاص

ذكر مدير شركة الخدمات العامة والنظافة في طبرق عمر الطيب الشريف أن الشركة انتهت من تنظيف شاطئ الليدو أكبر شواطئ المدينة.

وأضاف الشريف لـ”اخبار ليبيا24″ أن شاطيء الليدو يستضيف اللآف من سكان المدينة في فترة الصيف.

وأفاد مدير شركة الخدمات العامة والنظافة أن الشركة قامت بتنظيف الشاطئ من مخلفات المصطافين من الصيف الماضي لكي يجده المصطاف نظيفاً العام المقبل.

يشار إلى أن شركة الخدمات العامة قامت بحملة نظافة واسعة الأيام الماضية داخل المدينة وخارجها وشملت الحملة منطقة الكورنيش من مخلفات البناء وغيرها كما قامت بتنظيف غرف تصريف مياه الأمطار.