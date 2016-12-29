أخبار ليبيا24- خاص

أعلن القائد العام للقوات العربية الليبية المسلحة المشير خليفة أبو القاسم حفتر البدء بحملة مكافحة الظواهر السلبية ومكافحة الإرهاب والقضاء على التهريب بجميع أنواعه.

وقال مدير المكتب الإعلامي في القيادة العامة خليفة العبيدي إن حفترعقد اليوم الخميس في مقر القيادة العامة في منطقة الرجمة اجتماعًا مع آمر المنطقة العسكرية للمنطقة الشرقية ورئيس عمليات المنطقة الشرقية.

وأوضح العبيدي أن القائد العام سلم آمر المنطقة العسكرية للمنطقة الشرقية ورئيس عمليات المنطقة الشرقية التعليمات للمسؤولين للبدء في هذه الحملة، وتوفير الإمكانيات اللازمة والمتاحة لهذا الحملة.

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة أبو القاسم حفتر عقد الأربعاء اجتماعًا مع معاون آمر غرفة العمليات عقيد أحمد سالم، وآمر عمليات القاطع الرابع قنفودة عقيد سالم رحيل لبحث الأوضاع العسكرية في محاور القتال، فضلاً عن اجتماع مع مدراء إدارات البحث الجنائي والمباحث العامة ومراكز الشرطة والدعم المركزي لتنسيق الجهود داخل المدن وكشف الخلايا الإرهابية النائمة وبسط الأمن داخلها وتأمين حدودها ومنافذها .