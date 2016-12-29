أخبار ليبيا24- خاص

نظم مركز الأبحاث والدراسات الأثرية في جامعة عمر المختار في مدينة البيضاء ورشة عمل بعنوان “الموروث الثقافي ما بين الجريمة وفقدان الهوية”.

بمشاركة عدد من المهتمين بالموروث الثقافي ومدير إدارة فروع الشرطة السياحية وحماية الآثار ورئيس مكتب الإنتربول بوزارة الداخلية.

وقسمت الورشة إلى سبع جلسات تضمنت التراث الثقافي ودوره في المحافظة على الهوية المحلية والتنمية الاقتصادية والموروث الثقافي في القانون الليبي وأوجه القوة والقصور.

وتضمنت ورشة العمل أيضاً النهب والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وحماية التراث الثقافي ودور الجهات الأمنية المحلية والدولية.

وتم التطرق خلال الجلسات إلى دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في حماية الموروث الثقافي وفحص ومراقبة المواقع الأثرية وكيفية تقييم وتوثيق الضرر.

وتم الحديث في أحد محاور الورشة عن كيفية التعرف على الممتلكات الثقافية المهربة عبر المنافذ الحدودية من خلال البطاقات الحمراء وإعداد التقارير حول الممتلكات الثقافية المهربة ومتابعتها.

واختتمت الورشة بنقاش نهائي حول كيفية تطوير التعاون بين الجهات الأمنية المختصة والباحثين في مجال الآثار.

الجدير بالذكر مشاركة مدير الإدارة العامة للبحوث والدراسات في مصلحة الآثار الليبية “صالح العقاب” ومدير مكتب الآثار المسروقة في المصلحة خالد الهدار ومدير مركز الأبحاث والدراسات الأثرية في جامعة عمر المختار الدكتور محمد بيانكو ومدير الإدارة العامة للمسح والتوثيق الأثري ناصر الحراري وعدد من البحاث والمهتمين بالموروث الثقافي الليبي.