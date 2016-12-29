أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر عميد بلدية طبرق قرارًا بشأن تسمية شارع اسم الكتيبة 309 على أكبر شوارع المدينة من جزيرة المركز الطبي إلى جزيرة شهداء البوستر .

ويعتبر هذا الشارع شارعًا حيويًا وهامًا يقع في وسط المدينة ويربط غرب المدينة بشرقها ويتفرع الشارع إلى شارعين رئيسين وشارعين خدميين.

وتطل على هذا الشارع العديد من الجهات العامة أبرزها مركز طبرق الطبي والمجمع الإداري وشركة البريد ومجمع المحاكم والمصرف العقاري وغيرها من المباني العامة والمهمة.

يشار أن الكتيبة 309 أغلب منتسبيها من مدينة طبرق و ساهمت هذه الكتيبة مع الكتائب الأخرى في تحرير محور بنغازي الغربي وقد أكثر من 90 شهيد ولازلت تقاتل حتى الآن مع الجيش الوطني لتحرير بنغازي .