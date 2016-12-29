أخبار ليبيا24- خاص

أنشأت بلدية شحات غرفة عمليات وطوارئ خاصة استعدادا للمنخفض الجوي المتوقعة اليوم الخميس وغد الجمعة وباشرت عملها منذ يوم أمس الأربعاء.

وحدد المجلس البلدي كل من شركة المياه والصرف الصحي و شركة الكهرباء و الدفاع المدني للتعامل السريع مع أي مشكلة طارئة.

وقال عميد البلدية صالح عبيدالله إن الآليات المخصصة للتعامل مع الحالات الطارئة تم ربطها مع غرفة العمليات لتحريكها تجاه أي شكاوي متعلقة بمداهمة مياه أمطار أو انسداد مجاري التصريف أو الارتفاعات اللافتة بمنسوب المياه في الشوارع.

ودعا عبيدالله المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية لافتا إلى أن البلدية اتخذت الاحتياطات اللازمة للتعامل مع أي طارئ حال حدوثه.