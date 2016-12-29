أخبار ليبيا24- خاص

أكد الناطق العسكري باسم القوات المسلحة العربية الليبية عقيد أحمد المسماري أن القوة الثالثة مصراتة هي من تدعم المعارضة التشادية في ليبيا.

وأشار المسماري – خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أمس الأربعاء بمدينة بنغازي – إلى أن هذه القوة يبلغ عددها 2000 مقاتل ولديها 50 سيارة مسلحة فقط، مؤكداً أن رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج هو من يدافع عنهم ويدعمهم .

وأضاف الناطق العسكري أن سلاح الجو الليبي سيقصف أي مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والمليشيات المتحالفة معه والمدعومة من قبل حكومة الوفاق المقترحة.

ونوه الناطق العسكري إلى أن من زار مدينة الجفرة من مدينة مصراتة لايمثلون أهالي وأعيان ومشايخ مصراتة، وأن هؤلاء الأشخاص مؤدلجين، وتابعين للتنظيمات الإرهابية.

يشار إلى أن سلاح الجو الليبي قصف أمس الثلاثاء موقعا تتمركز فيه قوات تابعة للمعارضة التشادية قرب بلدة سوكنة، فضلا عن قصف مقر الكتيبة “19-9” تتمركز فيه مليشيا سرايا دفاع بنغازي في هون.