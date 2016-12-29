أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعم مصر الكامل لسيادة ليبيا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وقال السيسي إن مصر تولي أهمية كبيرة لعودة الاستقرار إلى ليبيا من خلال دعم بناء المؤسسات الوطنية بالدولة وتعزيز تماسكها، معتبرًا أن الليبيين فقط هم من يملكون حق تقرير مصيرهم.

وعبر السيسي، عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على التغلب على التحدي الكبير الذي يواجهه والمتمثل في إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.

هذا وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عرض على السيسي آخر التطورات السياسية في ليبيا والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.