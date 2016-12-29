أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس الجمعية الليبية للجودة في مدينة طبرق ناصر هاشم منصور إن الجمعية أقامت حلقة نقاش حول المعايير والمواصفات لمباني التعليم الأساسي

وأضاف منصور أن المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية أصدر مشروع المواصفات للمباني التعليمية والجزء الأول لمباني التعليم الأساسي ” الإبتدائي والإعدادي والثانوي ” .

وأوضح رئيس الجمعية أنه من ضمن نشاطات الجمعية الليبية للجودة في طبرق أقامت الجمعية حلقة النقاش هذه حول دلیل المعاییر الفنیة لمباني مؤسسات التعلیم والتدریب وتجھیزاتھا، الجزء الأول – مباني التعلیم الأساسي.

وأشار إلى أنه نوقش في هذه الحلقة مشروع المواصفة ، لافتا إلى أن الحضور أبدوا بعض الملاحظات على المواصفات والتي سترسل إلى المركز الوطني للمواصفات والمعايير لدراستها والاستفادة منها .