أخبار ليبيا24- خاص

سلمت اللجنة المكلفة من عميد بلدية البيضاء البوابات الأمنية التي تم الانتهاء من بنائها إلى الجيش الليبي.

وقامت بلدية البيضاء ببناء ثلاث بوابات أمنية بالمناطق الجنوبية للمدينة بناءً على طلب من الجهات الأمنية بتأمين المناطق الجنوبية لبلدية البيضاء.

وكانت البوابة الأولى هي بوابة أسلنطة ” بوابة الكرامة ” والثانية بوابة قندولة والثالثة بوابة مراوة وبنفس التصميم لجميع البوابات وهي تحوي على ثلاث إلى أربع غرف بالإضافة إلى مطبخ وحمام وغرفة للتوقيف.

واستغرق بناء هذه البوابات مدة زمنية من شهرين إلى ثلاثة أشهر تم الانتهاء من البناء والتجهيز وتسليمها للجهات الأمنية المعنية في المنطقة.