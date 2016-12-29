أخبار ليبيا24- خاص

أقام مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي في إدارة الخدمات الصحية – بنغازي بالتعاون مع معهد عين شمس في منطقة طابلينو برنامجاً توعوياً حول مرض الأيدز.

واستهدف البرنامج خلال اليومين الماضيين الذي يأتي – ضمن برامج التوعية والتثقيف الصحي – الطالبات في المعهد وتضمن محاضرة عن مرض الأيدز.

وتضمن البرنامج عرضًا مرئيًا توعويًا عن المرض فضلا عن محاضرات قدمها مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي أحمد العوامي.

واختتم البرنامج بحلقة نقاش شاركت فيها المثقفة الصحية الأستاذة فتحية الزوي ومنسق البرنامج في المعهد الأستاذة رحاب البرعصي.