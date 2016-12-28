فطرت وفاة الممثلة الأميركية، كاري فيشر، فجأة قلوب محبي سلسلة أفلام (ستار وورز) أو “حرب النجوم” كما وضعت شركة والت ديزني للإنتاج السينمائي في ورطة بشأن مصير شخصية “الأمير ليا”، التي اشتهرت بها فيشر في السلسلة الناجحة.

واكتسبت فيشر، التي توفيت عن عمر 60 عاما، الثلاثاء، شهرة جديدة عندما ظهرت الأميرة ليا في فيلم (ستار وورز: ذا فورس أويكينز) عام 2015، الذي حقق أكثر من ملياري دولار في شباك التذاكر حول العالم.

وقالت ديزني إن فيشر كانت قد انتهت من تصوير دورها في فيلم (ستار وورز: إبيسود 8) المقرر طرحه عام 2017، الذي تكتمت الشركة تفاصيله مثلما تفعل دائما.

وكان من المتوقع أن تلعب فيشر دورا كبيرا في الفيلم التاسع من السلسلة، المقرر عرضه في 2019.

وأحجمت متحدثة باسم ديزني، الثلاثاء، عن التعليق عما إذا كانت شخصية ليا ستظهر في أفلام ما بعد (إبيسود 8).

وكان كولين تريفورو مخرج أفلام “ستار وورز” قال في مقابلة في يناير 2016 إنه متحمس “لإيجاد مساحات جديدة يمكن أن تستوعب” شخصيتي الأميرة ليا وشقيقها التوأم لوك سكايووكر.

وقال أحد محبي فيشر ويدعى ثاج لوكاس على تويتر، الثلاثاء: “لا أبكي الآن لكنني ربما أبكي عندما تعرض ديزني وجه كاري فيشر باستخدام التكنولوجيا في إبيسود 9”.

وكتب الممثل مارك هاميل، الذي أدى دور سكايووكر في أفلام (ستار وورز) على تويتر يقول: “لا كلمات. محطم”.

وكان مسعفون نقلوا فيشر إلى مركز رونالد ريغان الطبي (يو.سي.إل.آيه) بعد إصابتها بنوبة قلبية أثناء رحلة جوية، الجمعة.

وتصدرت فيشر العناوين الشهر الماضي عندما كشفت عن علاقة غرامية جمعتها بالممثل الأميركي هاريسون فورد قبل 40 عاما.

وقال فورد في بيان إن فيشر كانت مرحة وشجاعة وفريدة من نوعها، وأضاف: “عاشت حياتها بشجاعة… سنفتقدها جميعا”.