أخبار ليبيا 24 – خاص

ألقى استشاري التصميم الشامل أحمد الرضا، مساء الثلاثاء بمقر مراقبة آثار بنغازي ندوة بعنوان “وصول الجميع إلى المناطق الأثرية والمتاحف والمباني التاريخية”.

وتطرق الرضا إلى ضرورة جعل المباني في ليبيا مصممة من أجل الجميع بحيث يتمكن الكل من ولوجها، خصوصًا أن مشاكل الوصول إلى أغلب المباني في البلاد تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وغيرهم ممن لديهم صعوبات حركية أو سمعية أو بصرية أو معرفية أو الإعاقة الفكرية والنفسية والاجتماعية والذين يعانون من إعاقات وإصابات مؤقتة.

وتناولت الندوة كيفية وضع الحلول المناسبة لسهولة وصول الجميع والتمتع بخدمات هذه المباني.

وأكد رئيس مصلحة الآثار أحمد حسين، خلال الندوة أنه تم الاتفاق على تطبيق معايير وتصاميم السياحة للجميع في مبنى متحف طلميثة الجديد المزمع بنائه في الفترة المقبلة.

وأوضح استشاري التصميم الشامل أحمد الرضا، أن اللقاء كان مميزاً مع مصلحة الآثار الليبية فكان الحديث عن الوصول إلى المناطق الأثرية والمباني التاريخية للجميع من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وهذا لم يتم التطرق إليه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد أن هذا التخصص لا يحمل الوجهة الإنسانية فقط بل يتعداها ويصل إلى الجانب الاقتصادي ويرفع القدرة التسويقية لبلادنا ويعرف بتاريخنا وتراثنا لشريحة أوسع وناهيك عما يعود من هذه الشريحة من عائد مادي.

وقال الرضا إن ما ميز هذا اللقاء هو حضور كوادر ليبية عالية التخصص مما جعل هناك عمق في الحوار فكانت هناك نقاط محددة سيتخذ من خلالها رئيس مصلحة الآثار قرارات تنفيذية هامة، وهذا يدل على أن المصلحة رأت بعين ثاقبة أهمية الموضوع، خصوصاً وأننا نتطلع إلى الاستقرار في بلادنا حتى تكون هناك اتفاقية تعاون مشترك بين مصلحة الآثار الليبية والشبكة الأوربية للسياحة الميسرة ينجم عنها الاستفادة من التجارب الرائدة في أوروبا وإمكانية تطويرها بشكل أفضل لتتيح للدولة الليبية تجارب مختلفة من دول أوربية ذات ثقافات مختلفة.

وأضاف الرضا أن هذا سيساعد في الاستفادة من بعض الإخفاقات التي واجهتهم بحيث نطورها ونعمل على عدم الوقوع فيها، وسيعاد تدقيق المتاحف التي تعمل مصلحة الآثار الليبية على إنشائها بحيث تكون وفق مبدأ التصميم للجميع وسيلتحق المهندسين في المصلحة ببرنامج تدريبي معتمد من أربع جهات دولية في نهاية شهر يناير المقبل وهذا سيرفع من أمكانية التصميم للجميع في كافة المباني التي ستنشئها مصلحة الآثار.

هذا وحضر الندوة رئيس مصلحة الآثار الليبية أحمد حسين ومدير مكتبه خالد البريكي ومدير إدارة البحوث صالح العقاب ومراقب أثار بنغازي فتحي الساحلي، ومدير الإدارة العامة لحماية المواقع أنويجي جمعة أنويجي ومدير إدارة المتاحف صلاح سعدالله ومن الإدارة العامة للمشروعات علم البشاري وعدد من المهتمين بالآثار ومهندسي فن العمارة.