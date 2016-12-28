أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت أحد دوريات مركز شرطة الجغبوب أمس الثلاثاء، من ضبط عدد 22 سيارة نوع (لاند كروزر)، محملة صناديق سجائر، كانت في طريقها لجمهورية مصر.

وأفاد رئيس مركز شرطة الجغبوب عقيد عبدالكريم عبدالجليل لـ”أخبار ليبيا 24″، بأن الدوريات ضبطت تلك السيارات وعلى متنها 242 صندوق سجائر كان ينوي أصحابها تهريبها من ليبيا إلى مصر عبر الصحراء، مؤكدًا إحالة السيارتين إلى مديرية أمن طبرق.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات تهريب السجائر أصبحت تجارة مربحة لدى المهربين، ويكون نقل السجائر من ميناء طبرق عن طريق سيارات “كانتر”، تتحرك من خلال طرق معبدة من طبرق إلى مخازن في منطقة الجغبوب بمقابل يصل إلى 250 دينار، وبعد إنشاء بوابة الأربعين وصل سعر نقل السجائر من طبرق إلى الجغبوب بسيارات صحراوية إلى 5000 دينار للنقلة الواحدة.

هذا ويتم تهريبه من الجغبوب عن طريق الحدود الصحراوية من ليبيا إلى مصر بمبالغ كبيرة جداً ليصبح تهريب السجائر تجارة مربحة للمهربين يصل ربح المهرب إلى 200% لأنها تدخل مصر بدون ضرائب .