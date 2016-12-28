أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير الأمن بطبرق عقيد أحمد سعد بوالحكومة، اليوم الأربعاء، إصداره قرار يمنع دخول السيارات الخاصة إلى داخل ميناء طبرق التجاري لأسباب أمنية .

وأوضح بوالحكومة لـ”أخبار ليبيا 24″، أن الأسباب التي جعلته يصدر قرارًا بمنع دخول السيارات الخاصة إلى داخل الميناء تعود إلى أن بعض المخلصين قد فقدوا بعض الأشياء التي تخصهم وتخص تجارتهم، مشيرًا إلى تخوفهم على الميناء من أي عمليات تخريبية أو دخول لأي سيارات مفخخة أو ما شابه ذلك.

ولفت بوالحكومة إلى أن قرار منع دخول السيارات الخاصة يسري على الجميع بما فيهم رجال الجمارك الذين حاولوا الضغط للسماح بدخول سياراتهم.

وذكر أن الميناء كانت تسيطر عليه الفوضى العارمة وبوابته الرئيسية مفتوحة أمام الجميع، ولكن بعد أن تم تكليفه بأمن الميناء والمسؤولية على كل الأجهزة الأمنية داخل الميناء بدأ النظام يسيطر على العمل داخل الميناء وبعد منع دخول السيارات الخاصة كان النظام أكثر شمولاً وتنظيماً .

يشار إلى أن ميناء طبرق التجاري هو الميناء الوحيد الذي يعمل في المنطقة الشرقية.