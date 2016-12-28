أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت كلية الهندسة بجامعة بنغازي، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان “الإطفاء التام في الشبكة العامة للكهرباء.. الأسباب وسبل المعالجة”، بمسرح الطفل، برعاية مركز البحوث والاستشارات بالجامعة.

وحضر الورشة رئيس جامعة بنغازي مرعي المغربي وعميد كلية الهندسة توفيق المنفي، وعمداء الكليات والوكلاء ومهندسين بالشركة العامة للكهرباء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وطلبة القسم الكهربي .

وبدأت الجلسة الأولى من الورشة برئاسة دكتور إبراهيم الجنجان وعضوية الدكتور عامر بوشعالة، وعرضت الورقة الأولى لعميد كلية الهندسة توفيق المنفي، والورقة الثانية للمهندس عبد العاطي العقيب من الشركة العامة للكهرباء والورقة الثالثة للمهندس سالم العبيدي .

وترأس الدكتور بالعيد كويري الجلسة الثانية بعضوية الدكتور إبراهيم رستم، حيث عرضت الورقة الأولي للمهندس عبدالسلام الفيتوري من الشركة العامة للكهرباء، والورقة الثانية بخصوص تحسين منحنى الأحمال لشبكة الكهرباء بالمنطقة الشرقية وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون باستخدام التبريد بالطاقة الشمسية للمهندس عبد الحفيظ التاجوري من الشركة العامة للكهرباء، والورقة الثالثة للدكتور محمد المختار من كلية تقنية المعلومات جامعة بنغازي .

وعُقدت الجلسة الثالثة بالفترة المسائية برئاسة الدكتور عبدالحفيظ العقوري وعضوية الأستاذ عبد السلام الجرم، وتم فيها عرض الورقة الأولي التي تناولت دور بيوت الخبرة في الاستشارات والتدريب للدكتور عوض الشامخ، والورقة الثانية تناولت تخطيط وبرمجة العمرات لمحطات التوليد للمهندس رافع قادربوه من الشركة العامة للكهرباء، والورقة الثالثة والأخيرة للأستاذ حمزة الجهاني من كلية الهندسة.