أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير صندوق التضامن الاجتماعي فرع المرج موسى العقيلي، “إن الصندوق باشر العمل في تنفيذ مشروع مكتب الخدمات التضامنية تاكنس التابع لفرع المرج”.

وأضاق العليقي في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24” أن المبنى نموذجي يتكون من طابقين ومزود بأحدث التقنيات الحديثة من منظومات مراقبة وإطفاء الحريق والتكييف المركزي والتوقيع بالبصمة، مؤكدا أن هذا المكتب سيساهم في توفير خدمة تضامنية مميزة لعدد كبير من السكان القاطنين في منطقة تاكنس وماحولها.

وأكد العقيلي أن مشروع إنشاء المبنى الإداري لفرع التضامن بالمرج قد أُنجز بنسبة 80% ومن المتوقع أن يتم الافتتاح في شهر مارس المُقبل.

وأشار إلى أن المبنى يتألف من ثلاث طوابق وبه 355 مكتب والأرضيات قد غلفت بمادة البورسلين المانع للانزلاق كما غلفت الواجهات الخارجية بالتغليف المعدني والرخام الإيطالي وسيتم تركيب منظومة مراقبة ومنظومة توقيع بالبصمة للعاملين في الفرع.