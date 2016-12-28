أخبار ليبيا24- خاص

كشفت رئاسة أركان القوات الجوية اليوم الأربعاء أن المقاتلة “MIG21” التابعة لسلاح الجو العربي الليبي استهدفت تجمعًا للمعارضة التشادية المتواجدة جنوب سوكنة.

وأكدت رئاسة أركان القوات الجوية على صفحتها الرسمية على فيس بوك أن الإصابة كانت مباشرة وتمكنت من تكبيدهم خسائر كبيرة.

وفي سياق آخر، أفادت رئاسة أركان الجوية أن فريق “رعد” قام بجولة استطلاعية في المناطق الجنوبية تحسبا لتحرك أية قوة معادية باتجاه الموانئ النفطية و القوات البرية التي تتقدم بخطوات ثابتة في الجنوب الليبي.

الجدير بالذكر أن سلاح لجو الليبي استهدف منذ يومين تجمعا لمليشيا سرايا دفاع بنغازي في منطقة هون – الجفرة وكانت الغارة بعد زيارة للمجلس العسكري مصراتة وقادة مليشيات في طرابلس تابعة لتنظيم القاعدة.

يشار إلى أن مجموعة تشادية معارضة للرئيس إدريس ديبي أعلنت في منتصف ديسمبر الجاري أن قاعدة خلفية لها على الحدود بين تشاد وليبيا تعرضت لقصف جوي من قبل طائرات سلاح الجو التابعة للقوات العربية الليبية المسلحة.