أعلنت الشرطة الأرجنتينية، الثلاثاء، أن لصوصا استغلوا غياب لاعب كرة القدم الأرجنتيني كارلوس تيفيز للاحتفال بزفافه في أوروغواي، وقاموا بسرقة منزله في بوينس آيرس.

ولم تفصح الشرطة عن قيمة المسروقات لأن لاعب بوكا جونيورز الحالي لم يتقدم بعد بشكوى رسمية في أعقاب السرقة.

واحتفل الدولي الأرجنتيني، الذي سبق له اللعب في صفوف مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي، الخميس، بالزواج من صديقته فانيسا مانسيل.

وعندما عاد الأحد إلى منزله في ضاحية سان إيسيدرو الراقية، اكتشف تعرضه للسرقة عبر لصوص دخلوا إليه من ورشة مجاورة.

ويتوقع أن يتم تيفيز (32 عاما) هذا الأسبوع، صفقة انتقال لنادي شنغهاي غرينلاند الذي عرض عليه راتبا سنويا يصل إلى 40 مليون دولار، لترك بوكا الذي بدأ معه مسيرته وعاد إليه في 2015.