أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مسؤول المكتب الإعلامي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع توكرة المقرون امجد الورفلي، ضبط 50 مهاجرًا من قبل الغرفة الأمنية اجدابيا، بالتعاون مع فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية توكرة المقرون بالصحراء.

وأوضح الورفلي لـ”أخبار ليبيا 24″، أن هؤلاء المهاجرين جُلهم يحملون الجنسية المصرية، وتم تسليمهم إلى مركز الإيواء التابع للفرع.

ولفت الورفلي إلى أن الإجراءات التي اتبعت بعد القبض على المهاجرين تمثلت في إجراء التحاليل الطبية وفحص جوازات السفر، مؤكدًا إصابة اثنين من المقبوض عليهم بالأوبئة.

وأضاف أنه سوف يتم اتخاذ إجراءت الترحيل بحق المقبوض عليهم إلى منفذ مساعد البري وتسليمهم إلى السلطات المصرية.