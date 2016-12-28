أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المدرب التونسي لطفي جبارة أنه وافق على خوض تجربة جديدة مع الاتحاد المصراتي بعدما أشرف على تدريبه في موسم 2010 – 2011.

وقال جبارة في تصريحات إعلاميه : “لقد سبق لي أن دربت فريق الاتحادي المصراتي وكانت تجربة ناجحة معه ولذلك حين اقترح عليّ مؤخرا قيادة الفريق في باقي مشوار الموسم الحالي لم اتردد وقبلت العرض خصوصا وأن الأجواء داخل الفريق طيبة جدا”.

وحول مدة التعاقد مع الفريق قال لطفي جبارة: “سأقود اتحاد مصراتة في ست مواجهات سيكون فيها الرهان من أجل تحقيق الصعود”.

وبخصوص عدم تخوفه من الوضع الأمني في ليبيا قال المدرب التونسي “في مصراتة الأمور الأمنية جيدة وأن الأهالي هناك طيبون وقد سبق ان تواجدت بينهم في تجربة سابقة وأنا سعيد بأنني أعيد التجربة مع هذا الفريق وقد وجدت ترحابا كبيرا عند وصولي يوم الإثنين إلى مصراتة”.