أخبار ليبيا 24 – خاص

حددت اللجنة المكلفة بمشروع إنشاء وتركيب خزانات كيروسين الطيران في مستودع مرسى البريقة النفطي مواقع الخزانات بالرفع المساحي ووضع الإشارات الدالة اللازمة لذلك.

وذكر المكتب الإعلامي في شركة البريقة لتسويق لنفط – أن اللجنة قامت بأعمال رفع المساحة والخرائط الفنية الكهربائية والميكانيكية للمشروع والتنسيق مع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز على كيفية الربط والأمور الفنية التي تشترك بها الشركتين في المشروع والتي متفق عليها مسبقا.

وأشار إلى أن اللجنة مكلفة بقرار من عضو لجنة الإدارة للمناطق الوسطى والشرقية والشئون الفنية للشركة والتي مجالها هندسي بحت وهو تحديد موقع إنشاء المشروع وتجهيز الخرائط الهندسية والإشراف على إنشاء المشروع وإعداد التقارير اللازمة للجنة الادارة بخصوص المشروع.