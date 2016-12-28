أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية العقيد أحمد بركة، مساء الأربعاء، سقوط عدد 9 قتلى بمدينة سبها اليومين الماضيين نتيجة تجدد الاشتباكات بين قبيلتي القذاذفة وأولاد سليمان.

وأوضح بركة لـ”أخبار ليبيا 24″، أن تلك الاشتباكات يعود سبب تجددها إلى عدد من المجرمين الخارجين عن القانون، مطالبًا القبائل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتسليم هؤلاء المجرمين إلى الجهات الأمنية، حسب وثيقة التعايش السلمي التي وقعت بين القبيلتين الفترة الماضية ليتم التعايش السلمي والآمن بين القبيلتين والمصالحة .

وأشار بركة إلى أن مدينة سبها شهدت هذا اليوم هدوء حذر بعد أن سقط قتيلان من قبيلة أولاد سليمان و5 من قبيلة القذاذفة وقتيلين من أطراف أخرى بسبب القصف العشوائي .

وأضاف أن الحياة عادت إلى طبيعتها في كل أحياء سبها مجددًا، ماعدا حي المنشية، بعد عودة المشاكل من جديد، مبينًا أنه من أكبر المشاكل التي تواجههم هو عدم وجود سجون، إلا أنه سيتم تسليم المجرمين إلى مناطق أخرى تم الاتفاق عليها مسبقًا.

وذكر رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية، أن قوات الجيش تنتشر بالمنطقة بقيادة علي سيدي وسيطرت على الثانوية الجوية وهي أكبر المعسكرات في سبها ويقع على رقعة تقدر بـ 500 هكتار، ومطار سبها وقاعدة براك وبوابة قويرة المال.

ودعا بركة، مشائخ وحكماء برقة للعودة مجددًا إلى سبها للإشراف على تطبيق الاتفاق السابق لأن قبائل برقة لها قبول لدى الطرفين ما تربطهما من مصاهرة وعلاقات قوية، بالإضافة إلى دور بقية القبائل الليبية التي ساهمت في وضع ميثاق الشرف بين قبيلتي القذاذفة وأولاد سليمان.