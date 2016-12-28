أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت منطقة الليثي، اليوم الأربعاء، احتفالًا بمناسبة إعادة افتتاح المركز الصحي بنغازي الجديدة أحد المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية بنغازي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة به.

وحضر حفل الافتتاح، عميد بلدية بنغازي أحمد العريبي، ووكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى نادر كويري، ومدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي طارق أكويري، ومدير المركز الصحي بنغازي الجديدة عبد الفتاح الفارسي، والمدير المساعد، ومديري مكاتب الخدمات الطبية، والإعلام والتوعية والتثقيف الصحي والمشروعات، ورؤساء الأقسام والعاملين بقطاع الصحة ورئيس وأعضاء مجلس الحي بالمنطقة، وأعيان منطقة الليثي.

وألقيت خلال الحفل الكلمات التي أشادت بمجهودات شباب المنطقة الذين قاموا بصيانة المركز الصحي بالمجهود الذاتي ليقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالي منطقة الليثي وكل أهل مدينة بنغازي.

ويشتمل المركز الصحي بنغازي الجديدة على قسم رعاية الأمومة والطفولة، وعيادات تغذية وباطنة وأطفال وجلدية، وأنف وأذن وحنجرة، وجراحة وعيون وقسم لأمراض النساء ومتابعة الحوامل، ووحدة إسعاف، ومعمل للتحاليل الطبية، ومعمل للأسنان، وقسم للأشعة، وغرفة ملاحظة للرجال، وأخرى للنساء، وصيدلية، ويوجد بالمركز منسقين للتثقيف الصحي، والجودة، ومكافحة العدوى.

كما يستضيف المركز، وحدتي تطعيم البالغين والمسافرين، والرصد والتقصي التابعتين لقسم الأمراض السارية والمتوطنة بمكتب الرعاية الصحية الأولية.