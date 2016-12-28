أخبار ليبيا24- خاص

حذرت الغرفة الأمنية المشتركة بني وليد أن فلول من تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” تسللت باتجاه منطقة قرزة والأودية المحيطة بها.

وأوضحت الغرفة الأمنية المشتركة – بحسب صفحة المكتب الإعلامي بني وليد على فيس بوك – أن هذه الفلول تسللت بعد انتهاء العمليات العسكرية في سرت وكان تمركزهم لتهريب بعض الشخصيات و علاج الجرحى.

وأكدت الغرفة الأمنية إلى أنه بالضغط عليهم تم انسحابهم إلى مناطق الحاشي و القبيلات و الحُرم حتى كامبو ,رورق والأودية المتفرعة منها.

وأفادت الغرفة الأمنية المشتركة أن تنظيم الدولة االإرهابي قام بإقامة معسكرات للتدريب بمنطقة الحُرم و بعض الأودية المحيطة به بين مدينة بني وليد و أولاد بوسيف.

وأشارت الغرفة إلى أن استراتيجية التنظيم تقوم على مناوشات مع منطقة الشويرف لإبعادهم عن المنطقة المتواجدين بها حتى انتهاء التدريبات و إعادة البناء وكذلك تأمين طرق الإمداد و التموين و الوقود المهرب.

وحذرت الغرفة الأمنية المشتركة بني وليد جميع المواطنين من التواجد في المناطق المذكورة حتى الانتهاء من العمليات الأمنية حيث أنهم يقومون بأعمال السطو على السيارت و التموين لجيمع المارين بالمناطق المذكورة.

وأفادت أن المناطق التي وصلتلها فلول التنظيم الإرهابي تعتبر مهمة لهم لمزايا منها صعوبة الموقع جغرافياً ووقوعها في منطقة ربط بين مناطق جنوب بني وليد علاوة على تأمين ممر آمن من هذة المناطق حتى منطقة الكرمة إلى القرجومة والتي عن طريقها يتم جلب عدد من الشخصيات المهمة والمقاتلين من جنسيات مختلفة تونسية و أفريقية.

وذكرت الغرفة الأمنية المشتركة أن التنظيم يقوم بإعادة تنظيم قواته والتحشيد بشكل كبير والأعداد في تزايد يومياً حيث تم تعيين قادة جدد للتدريب والجيش والتموين و الدعم.

يشار إلى أنه بعد معارك استمرت لأشهر في مدينة سرت بين قوات البنان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الوطني وتنظيم داعش الإرهابي التي أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من التنظيم إثر سيطرة وتقدم قوات لبنيان المرصوص حتى تحرير المدينة تمكن عناصر منهم من الفرار من المعارك والتشتت في الصحراء وتجمعوا الآن في مناطق قريب من مدينة بني وليد.