أخبار ليبيا 24 – خاص

تراجع الاتحاد الليبي لكرة القدم، على قرار إلغاء المباراة الودية التي تجمع المنتخب الليبي بنظيره السنغالي في الثامن من يناير المقبل في الكونغو.

وكان المدرب الليبي جلال الدامجة، قد أكد في تصريحات سابقة أن المباراة ستلغى بسبب عدم جاهزية المنتخب لخوض مباراة بهذه القوة، لكنه تراجع فجأة عن القرار، وأصدر بشكل عاجل قائمة اللاعبين والتي ستبدأ في التجمع اليوم الأربعاء بملعب نادي أبو سليم.

وجاء تراجع الاتحاد الليبي عن إلغاء المباراة بعد تلويح الشركة الراعية للمباراة بالشكوى، وتهديدها بورقة الشرط الجزائي الذي قد يصل إلى 40 ألف دولار.

وضمت التشكيلة التي قام الدامجة باستدعائها، محمد نشنونش وعبد السلام امسلم وأحمد هويدي وطارق الجمل وعلي معتيوق وهيثم ضانة وسند الورفلي والمعتصم صبو والمهدي المصري وعبدالرحمن العمامي والمعتصم المصراتي وأنور مخلوف وإبراهيم العجيل والسنونسي الهادي ومفتاح طقطق ويحيى الزلطيني ومحمد المنقوش وسالم المسلاتي ومحمد الغنودي وعبد السلام الفيتوري.

يذكر أن المنتخب الليبي لم يجري أي لقاء تحضيري، أو تجمع منذ الخسارة أمام تونس خلال نوفمبر الماضي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.