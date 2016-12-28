أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن قسم البحث الجنائي المرج، أمس الثلاثاء، من إعادة طفل حديث الولادة إلى أسرته، بعد إقدام امرأة على خطفه في ذات اليوم من المستشفى.

وأفاد مصدر من القسم، بورود معلومة لقسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن المرج تشير إلى ضياع طفل حديث الولادة من قسم الولادة بمستشفى المرج التعليمي، حيثُ انتقل رجال البحث إلى مقر الحادثة.

وأوضح المصدر أن بعد التحري والاستدلال تم التعرف على المرأة التي قامت بعملية سرقة الطفل وهي من سكان منطقة الابيار، وتعاني من مرض نفسي قامت بالدخول كمريضة إلى قسم الولادة وبقيت فيه لمدة ثلاثة أيام، وتعرفت على أم المولود وحاولت مساعدتها حتى تثق بها وتستطيع الانفراد بالمولود.

ولفت إلى أن المذكورة استطاعت بالفعل أمس، من سرقة الطفل والهرب به إلى منطقة الابيار، إلا أن رجال البحث قاموا باسترجاع الطفل سالما إلى حضن أمه ولا يزال التحقيق مستمر لعله تكون هناك توابع لهذه القضية، منوهًا إلى أن زمن القضية لم يتجاوز الساعتين والنصف وهو زمن قياسي أخر في سجلات البحث الجنائي.