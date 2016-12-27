أخبار ليبيا 24 – خاص

قام وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى نادر كويري، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية تفقدية لمتابعة سير العمل في مركز الدم بنغازي في منطقة الليثي.

وقال المنسق الإعلامي لوزارة الصحة بنغازي الكبرى هاني العريبي، إن الزيارة للوقوف على المشاكل داخل المركز من نقص في المواد الطبية.

وأضاف العريبي أن كويري تعهد بتوفيرالنواقص من أكياس الدم الصفائح العادية وتقديم مبلغ مالي لمصرف الدم كدعم عن طريق الحكومة الليبية المؤقتة وهذا خارج ميزانية المصرف.

في نفس السياق تواجه وكيل وزارة الصحة إلى المركز الصحي الهواري عيادة 23 يوليو سابقآ في منطقة الليثي للاطمئنان على متابعة الصيانة بعد تعرضه لأضرار مادية خلال الاشتباكات في منطقة الليثي بين الجيش الليبي و الجماعات الإرهابية.