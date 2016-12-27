أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير فرع مصرف شمال افريقيا المرج عبدالمنعم محمود الناظوري، “إن الأجهزة الخاصة بخدمة نقاط البيع وصلت لمدينة المرج يوم الثلاثاء الماضي عن طريق مطار الابرق وتم تركيبها في الشركات والمحال التجارية المتعاقد معها من قبل المهندسين المختصين بالإدارة الرئيسية لمصرف شمال افريقيا”.

وأضاف الناظوري في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن خدمة نقاط البيع تأتي في اطار مواكبة التكنولوجيا المصرفية الحديثة عبر إصدار بطاقات السحب الذاتي ATM الائتمانية والتي تتيح لزبائن المصرف التسوق والشراء دون الحاجة لسيولة نقدية.

وأكد الناظوري – التعاقد مع عدد من المحال التجارية والصيدليات والعيادات الخاصة والمختبرات الطبية والقرطاسيات من أجل تقديم خدمات متميزة لزبائن المصرف المتحصلين على بطاقة ATM وقد أبدى التجار استعدادهم لتذليل كافة الصعوبات لزبائن المصرف من اجل تخفيف العبء عن كاهلهم.

وأوضح مدير فرع مصرف شمال أفريقيا بالمرج – أنه تم التعاقد مع عدد كبير من التجار من أجل تسهيل خدمة نقاط البيع بما يضمن راحة الزبائن واشترطنا عليهم عدم زيادة السعر وتم تقييد هذا الشرط في العقد المبرم مع التجار كما أنه لا تترتب أية التزامات مالية على الزبائن المستفيدين من خدمة نقاط البيع سوى الاشتراك السنوي في هذه الخدمة بقيمة عشرون دينارا.

يشار إلى أن مصرف شمال افريقيا فرع المرج شرع الأشهر الماضية في خدمة بطاقات الفيزا كارد وخدمة الموبي ناب كما يسعى لتوفير السيولة بشكل اسبوعي لزبائن المصرف بسقف 1000 دينار للزبون بعد التواصل مع عدد من الجهات لدعم المصرف بالسيولة النقدية.