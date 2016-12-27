أخبار ليبيا24- خاص

أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 578 الصادر في 14 ديسمبر 2016 والقاضي بإلغاء قراره رقم 84 لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.

وأكد مجلس الوزراء في قراره على أن يستمر العمل بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية حسب القرار 145 لسنة 2012.

وجه وكيل وزارة الداخلية عقيد عادل عبدالعزيز – بناء على هذا القرار – مراسلات لرؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح الأمنية ومدراء الإدارات العامة ومدراء الأمن ورئيس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية ورئيس اتحاد الشرطة الرياضية ورئيس اللجنة الدائمة لرعاية أسر شهداء الواجب بعدم مخاطبة مدير عام الشرطة بأي مراسلات أو تنفيذ تعليماته نظرا لإلغاء هذا المنصب من قبل رئاسة الوزراء.

الجدير بالذكر أنه بناء على القرار رقم 84 لسنة 2016 تم استحداث منصب مدير عام الشرطة الذي كلف وزير الداخلية “المكلف” سابقا محمد المدني الفاخري العميد مصطفى الصادق بوحرارة مديرًا عامًا له.