أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع مدير عام الصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط خالد بوخطوة، أمس الاثنين، مع ائتلاف شركة ريبسول بخصوص التنمية المكانية والمستدامة في المناطق المجاورة للعمليات النفطية والمناطق المستهدفة الاخرى.

ونوقش خلال الاجتماع الذي جاء بحسب موقع المؤسسة الالكتروني اطار برامج التنمية المستدامة وبناء على توجيهات رئيس مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط ,نوقشت الانشطة التي يمكن للائتلاف ان يساهم فيها في هذه المناطق سوى على المدى القصير أو المدى المتوسط والطويل.

وحضر الاجتماع مدير ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة و نائب مدير عام شركة ريبسول ، نائب مدير عام شركة توتال ، نائب مدير عام شركة او ام في ، نائب مدير عام شركة ستات أويل ، وممثلين عن شركة ريبسول و شركة توتال.