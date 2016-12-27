أخبار ليبيا 24 – خاص

أقامت قبيلة العبيد، تأبين للمستشار فرج بوحوش الشلوفي أحد أعيان ومشايخ قبيلة العبيد والذي وافاه الأجل يوم الجمعة الماضية، وهو ابن المجاهد محمد العلواني.

وخلال حفل التأبين، أُلقيت العديد من الكلمات التي تحدثت عن سيرة الفقيد العطرة الاجتماعية والعملية بمشاركة العديد من القبائل من العرفة والمسامير والعوامة والمنفى وأولاد الشيخ والدرسة.

ولد المستشار فرج بوحوش بمنطقة ساس عام 1938م ودرس بمدرسة جردس العبيد الداخلية وتدرج في حياته الوظيفية حيث تعين بمديرية امن جردس العبيد بوظيفة كاتب، وعين رئيس لجنة جباية الضرائب ومدير ناحية جردس العبيد ومتصرف بمتصرفية المـــرج.

وفي عام 1967م صدر مرسوم ملكي بتعيينه مستشارا لقبيلة العبيد، ثم عين مختار محلة جردس العبيد ومختار محلة ساس وعميد بلدية جردس العبيد .

هذا وتم تعيينه أمين السجل المدني جردس العبيد واستمر في هذا العمل حتى وصل سن التقاعد، بالإضافة الى رئيس لجنة فض المنازعات.