أخبار ليبيا24- خاص

أقامت قبيلة العبيد تأبينًا لأحد أعيان ومشايخ القبيلة وابن المجاهد الكبير محمد العلواني المستشار فرج بوحوش الشلوفي الذي توفى يوم الجمعة الماضي.

وألقيت في حفل التأبين العديد من الكلمات التي تحدثت عن سيرة الفقيد الاجتماعية والعملية بمشاركة العديد من القبائل من العرفة والمسامير والعوامة والمنفى وأولاد الشيخ والدرسة.

ولد المستشار فرج بوحوش في منطقة ساس عام 1938م ودرس في مدرسة جردس العبيد الداخلية وتدرج في حياته الوظيفية حيث تعين في مديرية أمن جردس العبيد بوظيفة كاتب وعين رئيسًا للجنة جباية الضرائب ومدير ناحية جردس العبيد ومتصرف بمتصرفية المـــرج.

وفي عام 1967م صدر مرسوم ملكي بتعيينه مستشارا لقبيلة العبيد ثم عين مختار محلة جردس العبيد ومختار محلة ساس وعميد بلدية جردس العبيد.

تم تعيينه أمين السجل المدني جردس العبيد واستمر في هذا العمل حتى وصل سن التقاعد، بالإضافة إلى رئيس لجنة فض المنازعات.