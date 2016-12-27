أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي، الأوضاع الراهنة وتطورات الشأن الليبي، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا .

وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة من الجانبين للتوصل إلى تسوية توافقية تستند على الاتفاق السياسي كإطار عام للحل السياسي بليبيا، وتنطلق من المخرجات التوافقية التي أسفر عنها اجتماعات القاهرة مع الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام الليبي خلال شهر ديسمبر.

وثمن صالح، الدور المصري المحايد والنزيه والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا انطلاقًا من العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وحرص رئيس مجلس النواب على الإسراع بالخروج من حالة الانسداد السياسي الحالية في ليبيا وتماشيًا مع طموحات تطلعات الشعب الليبي بكل أطيافه.

وأكد صالح على اعتزامه الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب الليبي يتم خلالها مناقشة الشواغل والنقاط محل الخلاف بالاتفاق السياسي المشار إليها ببيان القاهرة الصادر في 13 من ديسمبر الحالي، والعمل على تسويتها في إطار المصلحة الوطنية العليا دون إقصاء أو تهميش وبما يضمن الحفاظ على وحدة التراب الليبي وحرمة الدم.

كما أكد رئيس مجلس النواب الليبي خلال اللقاء على تعزيز وإعلاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة وصولاً إلى حل توافقي ليبي – ليبي بعيداً عن التدخلات الخارجية بما يضمن الحفاظ على المؤسسات الليبية الشرعية وفى مقدمتها مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وشدد صالح، على ضرورة دعم التحركات المصرية الرامية لتقريب وجهات النظر بين الليبيين بما يساهم في إعادة بناء هيكل الدولة الليبية، مع دعوة المجتمع الدولي لاحترام رغبات الشعب الليبي .