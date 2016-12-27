أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل المهاجم الليبي الصاعد محمد صولة، أمس الاثنين، لمدينة الدمام السعودية، وذلك لإجراء تجربة فنية تمهيدًا للانضمام للتدريبات مع فريق الخليج الناشط في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن اللاعب الليبي سيخضع صحبة اللاعب المالي “عبدالحي ديارا” للتجارب قبل الدخول في مفاوضات مع ناديه الأهلي طرابلس للتعاقد معه وتسجيله ضمن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقدم اللاعب الشاب أداء متميز مع الأهلي طرابلس في الدوري المحلي، وخلال مشاركته الإفريقية العام الماضي، مما دعا الهلال السوداني للتفكير بالتعاقد معه لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح بسبب تمسك إدارة الأهلي طرابلس باللاعب.