أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس الهيئة العامة للبيأة التابعة للحكومة الليبية المؤقتة بشير صفور، مع عميد بلدية أجخرة أحمد موسي في بلدية شحات وذلك لمناقشة سبل فتح فرعاً للهيئة بالبلدية وذلك لموقعها الجغرافي ولقربها من أماكن التعريض للتلوث الكيميائي جراء عمليات ضخ و إنتاج النفط .

وقال صفور إن الهيئة بحثت في سياسة عملها خطتها العملية والعلمية كونها هيئة رقابية استشارية فتح عدة فروع جديدة ببعض المناطق خاصةً ذات الطبيعة المتأثرة بما حولها من مناشط حياتية بالتنسيق مع المسؤولين فيها.

في ذات السياق، عرض عميد بلدية أجخرة المعطيات الأولية لافتتاح الفرع وتوفير مقر جاهز له وتقديم كل صور التعاون وتوصيلة بالمؤسسات ذات العلاقة حتى يقدم خدماته لكل المنطقة لا سيما البلدية والمناطق الجغرافية التي ستكون تابعة للفرع لكون ان نشاط عمل الفرع لن يتوقف عند الحدود الإدارية للبلدية فقظ بحسب عمل الهيئة بل سيشمل مناطق واسعة متأثرة هي أيضاً بيئياً.



يشار إلى أن بلدية أجخرة من البلديات التي تعاني تأثيراً بيئياً كبير جراء عمليات الإنتاج النفطي غير المراقب وهذا ما ينعكس سلباً علي صحة السكان في كل المنطقة.