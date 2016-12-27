أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، أن فريق انتشال الجثامين والبحث عن المفقودين بالهلال الأحمر بمدينة مصراتة نفذ رحلته 28 إلى مدينة سرت، وتمكن من انتشال عدد كبير من الجثامين في منطقتي الجيزة وأبو هادي.

وأوضحت الأمانة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك – أن بعد عملية الانتشال تم توثيق الجثامين ووضعت في أكياس خاصة بما يحفظ كرامة الإنسان، وسلمت في نهاية الأمر إلى الغرفة الأمنية المشتركة.

هذا ونوه الفريق إلى وجود عدد كبير من الجثامين تحت ركام الأبنية لم يتمكن من انتشالها بسبب قلة الإمكانيات، وعدم وجود معدات وآليات خاصة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بحسب الهلال الأحمر.