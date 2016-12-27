أخبار ليبيا24- خاص

قال ‏مسؤول مكتب الإعلام والتوثيق في الكتيبة 309‏ مجحفلة لدى ‏مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ‏المنذر الخرطوش إنه لا يوجد ما يعرقل تطهير المسافة التي تقدر بـ كيلو متر واحد أو أقل من شعبية قنفودة إلا العائلات.

وأضاف الخرطوش أن عدد العائلات في منطقة قنفودة يتجاوز الـ 118 عائلة موضحًا أنهم على تواصل مستمر ولكن الجماعات الإرهابية لازالت تمنعهم من الخروج.

وأشار مسؤول مكتب الإعلام والتوثيق في الكتيبة 309‏ مجحفلة إلى أن الوضع في القاطع الرابع غرب بنغازي جيد جدا والأمور تسير على خير مايرام حسب الخطط الموضوعة تمامًا.

يشار إلى أن القوات العربية الليبية المسلحة منحت العائلات العالقة في منطقة قنفودة مهلة للخروج عن طريق الهلال الأحمر وتمكنت فعلا بعض العائلات من الخروج إلا أن الجماعات الإرهابية منعت البقية من الخروج وقامت بتهديدهم وحصارهم داخل المنطقة.