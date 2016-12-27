أخبار ليبيا24- خاص
قال مسؤول مكتب الإعلام والتوثيق في الكتيبة 309 مجحفلة لدى مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية المنذر الخرطوش إنه لا يوجد ما يعرقل تطهير المسافة التي تقدر بـ كيلو متر واحد أو أقل من شعبية قنفودة إلا العائلات.
وأضاف الخرطوش أن عدد العائلات في منطقة قنفودة يتجاوز الـ 118 عائلة موضحًا أنهم على تواصل مستمر ولكن الجماعات الإرهابية لازالت تمنعهم من الخروج.
وأشار مسؤول مكتب الإعلام والتوثيق في الكتيبة 309 مجحفلة إلى أن الوضع في القاطع الرابع غرب بنغازي جيد جدا والأمور تسير على خير مايرام حسب الخطط الموضوعة تمامًا.
يشار إلى أن القوات العربية الليبية المسلحة منحت العائلات العالقة في منطقة قنفودة مهلة للخروج عن طريق الهلال الأحمر وتمكنت فعلا بعض العائلات من الخروج إلا أن الجماعات الإرهابية منعت البقية من الخروج وقامت بتهديدهم وحصارهم داخل المنطقة.