أخبار ليبيا24- خاص

ذكر نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني أن قرار وزير الداخلية المفوض بشأن تسمية رئيس مصلحة الأحوال المدنية هو قرار باطل .

وأضاف القطراني في بيان له أن القرار صادر عن جهة غير ذات اختصاص وجميع مايترتب عليه من آثار تعد في حكم المعدوم.

وأشار نائب الرئيس إلى أن كل القرارت الصادرة عن حكومة الوفاق المفوضة قرارات باطلة وفقا لبيان رئيس مجلس النواب الصادر في سبتمبر المنصرم القاضي بأن كل مايصدر عن الوزراء المفوضون عن حكومة الوفاق يكون في حكم المعدوم.

يشار إلى أن مجلس النواب رفض في جلسته في 21 أغسطس الماضي منح الثقة لحكومة الوفاق المقترحة من قبل المجلس الرئاسي.