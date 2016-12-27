أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المنسق الإعلامي في وزارة الصحة بنغازي الكبرى هاني العريبي إن افتتاح مركز الهواري لجراحة الأنف والأذن و الحنجرة و المسالك في منطقة الهواري سيكون في الأيام المقبلة بداية عام 2017 لتقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وأضاف العريبي – أن التجهيز النهائي الآن للصيانة في الدور الأرضي في للمركز الذي يحتوي على قسم إيواء 55 سرير و ثلاثة غرفة عمليات و عناية بثلاث أسرة.

وأشار المنسق الإعلامي إلى أن مركز الهواري قفل مدة سنتين نتيجة الاشتباكات التي كانت بين الجيش الليبي و الجماعات الإرهابية في منطقة الهواري و تم افتتاح المركز مؤقتًا في عيادة طيبة سابقآ من قبل العاملين لتقديم الخدمات الطبية لمرضى المسالك و الأنف و الأذن و الحنجرة.

ولفت العريبي إلى أنه سيتم إجراء الصيانه الجذرية وفقا للمعايير القياسيه للدور العلوي للمركز، بالإضافة إلى الأقسام الإدارية والمالية في الفترة القادمة الذي يحتوي على أقسام علاجية و غرف عمليات.