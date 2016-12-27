أخبار ليبيا 24 – خاص

وافقت الحكومة الليبية المؤقتة على تخصيص 25 مليون دينار لوزارة المالية والتخطيط، ليتم توريدها للهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة.

وجاء في نص القرار رقم ” 5944″ لسنة الحالية أنه يؤذن لوزارة المالية والتخطيط بتسييل المبلغ وذلك لسداد القيمة المستحقة لشراء الطاقة الكهربائية من الشبكة المصرية.

وذلك خصما من مخصصات “الباب الرابع” بالميزانية العامة للدولة في ليبيا، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة طبقاً للنظم واللوائح.

وشدد على ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.