أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة والمكلف بتسيير أعمالها عقوب عبد الله عقوب، بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة البيضاء أمس الاثنين، وفداً من الاتحاد العام لطلبة ليبيا.

وناقش الوفد مع الوكيل العام أمور عدة، أهمها الخطوات التي اتخذت لإعادة إعمار جامعة بنغازي، ومشاكل الطلبة الموفدين بالساحتين الداخلية والخارجية.

واستعرض الاتحاد العام لطلبة ليبيا نشاطاتهم وأعمالهم التي قاموا بها خلال الفترة الماضية، وتم خلال اللقاء التنسيق المباشر مع وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة بزيادة نشاطات الاتحاد العام لطلبة ليبيا داخل الجامعات الليبية.