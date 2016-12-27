أخبار ليبيا 24 – خاص

أُلغيت بشكل رسمي المباراة الودية التي كان من المنتظر أن تجمع المنتخب الليبي لكرة القدم، ونظيره السنغالي المقرر إقامتها في الثامن من شهر يناير المقبل في الكونغو.

وأوضح مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم جلال الدامجة، في تصريحات لوسائل إعلام ليبيهK أن الإلغاء جاء بسبب عدم إقامة أي معسكر داخلي للمنتخب الليبي وعدم جاهزية الفريق لإجراء المباراة، بسبب أزمة اتحاد الكرة الليبي المالية.

وبين الدامجة، أن اللعب أمام منتخب قوي مثل السنغال دون إعداد وتحضير يعتبر مجازفة صعبة حسب وصفه .

وكانت مباريات ودية قد ألغيت للمنتخب الليبي أمام منتخبات سيراليون وزيمبابوي في ليبيا، بسبب تكلفة سفر وإقامة المنتخبات التي وصلت إلى 50 ألف دولار.