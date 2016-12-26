أخبار ليبيا24- خاص

ألغى وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة عقيد عادل عبدالعزيز قرارات إنشاء قوة الدعم والحماية لمديريات الأمن كلا من الجبل الأخضر الساحل بنغازي الواحات.

وأكد عبدالعزيز في قراره على أعضاء القوى الملغاة الالتحاق كلا بالمديرية التابع لها بكامل التجهيزات والمتمثلة في الآليات والأسلحة والذخائر.

وشدد وكيل الوزارة على مدراء الأمن اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم مباشرتهم طرفهم في غضون سبعة أيام.

وفي ذات الشأن أصدر عبدالعزيز قراره رقم (96) لسنة 2016 بشأن حل الإدارة العامة للدوريات الصحراوية.

وجاء في المادة الأولى من القرار تحل الإدارة العامة للدوريات الصحراوية وتغل يدها في أداء مهام عملها وتؤول كافة أصولها الثابتة والمنقولة إلى الجهاز الهجرة غير الشرعية.

ونصت المادة الثانية من هذا القرار بأن ينقل أعضاء هيئة الشرطة العاملين في الإدارة المنحلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار إلى جهاز الهجرة غير الشرعية، مشددا على رئيس الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.