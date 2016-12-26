أخبار ليبيا24- خاص

احتفل مركز بنغازي الطبي اليوم الإثنين باليوم العلمي لتقديم البحوث في القاعة الرئيسية في المركز.

وحضر رئيس اللجنة الإدارية للمركز وعدد كبير من الأطباء والأخصائيين والطلاب في مجال الطب هذا الاحتفال.

وقال مدير إدارة التدريب والتطوير و البحث العلمي أخصائي باطنة وعضو هيأة تدريس فتحي عثمان دخيل: ” إن أول احتفال يقام في بنغازي حيث أن الفكرة كانت من ضمن نشاطات إدارة التدريب والبحث العلمي”.

وأضاف دخيل “قدمنا العديد من المحاضرات وورش العمل ورأينا أن يكون مرافق لها شيء عملي نشرنا إعلان للأطباء الجدد لتقديم أبحاث في مدة معينة والغرض من هذا النشاط هو التعليم بالدرجة الأولى بمعنى تقديم بحث علمي بأصوله العلمية”.

وأوضح مدير الإدارة أن هذه التجربة سوف تكون سنوية لأنها تكللت بالنجاح والقبول وعدد الأطباء المتقدمين في البحوث العلمية حوالي 12طبيب ولكن من واصل المسير في المجال العلمي الأكاديمي 5 فقط هم من احتفلنا بهم اليوم.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة علمية قيمت الأبحاث وفق معايير معينة من ناحية علمية وأصدرت قرارها في اليوم العلمي بالتراتيب الأول والثاني والثالث المشاركين.