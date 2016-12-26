أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث بوزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة عمر الحجازي، إن منذ افتتاج المركز تم التوسع وإنشاء الفروع والمكاتب في كافة المناطق على مستوى ليبيا.

وأوضح الحجازي لـ”أخبار ليبيا 24″، أن من ضمن تلك الفروع، مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق ويضم مكاتب طبرق والجغبوب وامساعد، وفرع الحزام ويضم مكاتب بنينا وقمينس وسلوق، وفرع إجدابيا ويضم مكاتب إجدابيا وجالو وأوجلة، وفرع الكفرة ويضم مكاتب الكفرة وبنت بيه واوباري.

وأضاف الحجازي أن فرع ترهونة يضم مكتبي ترهونة ومسلاتة وفرع بنى وليد ويضم مكتبي بن وليد ونسمه وفرع الجفارة ويضم مكاتب الزهراء والماية والعزيزية والسواني، وفرع الجبل ويضم مكاتب الزنتان والرجبان والاصابعة وباطن الجبل وجادو، مشيرًا إلى استحداث مكاتب المرج والقبة والتي تتبع فرع الجبل الأخضر ومكتب سرت ويتبع فرع اجدابيا مؤقتًا وكذلك استحداث مكتب بن غشير .

ولفت إلى صدور قرار من قبل وزير العدل بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية لمركز الخبرة القضائية والبحوث، والذي يوضح كيفية عمل الخبير والطبيب الشرعي وسحب صفة الخبير والطبيب الشرعي.

وذكر مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث أن اللائحة تنظم البرنامج التدريبي بالمركز وكذلك التدرج الوظيفي للخبير والطبيب الشرعي والأعمال المناطة لكل من إدارة المنطقة وإدارة الفرع وإدارة المكتب والإدارات العامة والمكاتب برئاسة المركز واستحداث إدارات مثل إدارة العلاقات والتعاون الدولي وإدارة التدريب وإدارة أبحاث التزييف والتزوير، منوهًا إلى أنه تم استحداث مكاتب المتابعة والجودة والمكتب الإعلامي ومكتب التخطيط والمشروعات.

يشار إلى أن مركز الخبرة القضائية والبحوث هو أحد مكونات وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة ومن أهم دعامات القضاء الليبي.