أخبار ليبيا 24 – خاص

وقع رئيس مجلس الإدارة بالهيئة الليبية للإغاثة حسين الفلاح، اليوم الاثنين، اتفاقية عمل وشراكة مع رئيس مجلس الإسلامي للهلال الأحمر الدولي علي بوهدمة بمقر الهيئة بمدينة بنغازي.

وقالت مدير المكتب الإعلامي بالهيئة جليلة الدرسي، إن توقيع الاتفاقية حضره من المجلس الإسلامي للهلال الأحمر الدولي المدير التنفيذي للجنة محمد العسبلي ورئيس قسم العلاقات والمعلومات رمزى إبراهيم التواتي، ورئيس المكتب القانوني محمود بوهدمة.

وأضافت الدرسي، أن من الهيئة حضر نائب مجلس الإدارة علي محمد قنة، وعضو مجلس الإدارة مفتاح الشيخي، وعضو مجلس الإدارة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية سعد موسي العبار، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي مها نبوس، ومدير إدارة العمليات والبرامج مروان الحاسي، ومدير إدارة تقنية المعلومات خالد العبار، ومدير مكتب القانوني أيمن العسكرى، ومدير مكتب شؤون مجلس الإدارة رمزى الغويل .